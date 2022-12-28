ФАС заставит «Мегафон» понизить цены на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала сотового оператора «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство после необоснованного повышения стоимости услуг для своих абонентов. Об этом говорится на сайте ФАС.

В мае 2022 года «Мегафон» повысил стоимость на услуги связи на 12% для 16,5 млн абонентов. «Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала „Мегафону“ предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», – сообщает ФАС.

ФАС не нашла основания для повышения тарифов, но зафиксировала нарушения прав потребителей. Рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи.

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