Права потребителей

ФАС заставит «Мегафон» понизить цены на связь

«Мегафон» необоснованно поднял цены на 12% и нарушил права абонентов.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала сотового оператора «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство после необоснованного повышения стоимости услуг для своих абонентов. Об этом говорится на сайте ФАС.

В мае 2022 года «Мегафон» повысил стоимость на услуги связи на 12% для 16,5 млн абонентов. «Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала „Мегафону“ предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», – сообщает ФАС.

ФАС не нашла основания для повышения тарифов, но зафиксировала нарушения прав потребителей. Рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи.

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