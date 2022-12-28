Штрафы за персональные данные

Ситимобил написал заявление в полицию об утечке данных

Злоумышленники угрожали сотрудникам агрегатора такси выложить в сеть полную информацию о водителях и клиентах сервиса.

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Онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил» уведомил Роскомнадзор (РКН) об утечке данных клиентов и водителей и предпринятых мерах по защите информации, а также обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мы уже писали, что 23 декабря 2022 года в открытый доступ попали более 4 тыс. фотографий паспортов водителей такси.

27 декабря 2022 года в телеграм-канале «Утечки информации» написали, что в сеть попало почти 4 млн телефонных номеров клиентов и более 80 тыс. номеров водителей.

«Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса», – сообщила Екатерина Зубенина, PR-директор «Ситимобил».

Также в компании сообщили, что злоумышленники угрожали выложить в сеть более расширенную информацию. Это стало причиной обращения в правоохранительные органы.

«Ситимобил» полностью признает вину за утечку и собирается улучшать информационную безопасность.

Также мы сообщали, что Минфин разрабатывает законопроект об оборотных штрафах за утечку данных, он будет составлять 3% от годового оборота компании.

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