Кадры

100 тысяч соискателей нашли работу в Москве через службу занятости

Центры занятости предлагают вакансии, помогают составить резюме и находят работу сотрудникам предприятий, где есть риск увольнения персонала.

Версия для печати

С начала 2022 года при поддержке службы занятости нашли работу более 100 тысяч человек, сообщает «RG.RU» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

В базе службы занятости более 400 тысяч вакансий от работодателей из всех экономических отраслей: начиная от торговли и сферы услуг, заканчивая банковским сектором и промышленной отраслью.

Специалисты службы занятости помогают соискателям составить конкурентоспособное резюме и подобрать необходимую вакансию.

Также служба занятости выявляет предприятия, где если риск увольнения сотрудников и предлагает перевести специалистов в более перспективные компании.

В Москве работают 57 центров занятости, большинство из них находятся в центрах госуслуг «Мои документы».

Трудовые отношения

30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году

В этом году 31 декабря в очередной раз выпало на выходной день, поэтому, для большинства россиян, последним рабочим днем в 2022 году будет 30 декабря. В компаниях по-разному относятся к последним сменам: где-то сокращают часы, где-то устраивают корпоративы, а где-то и вовсе распускают работников по домам.

30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Расчеты с работниками

Можно ли взыскать выходное пособие, если компания на стадии банкротства

Часто при подписании соглашения сторон сотруднику платят компенсацию. Но надо быть очень внимательным и аккуратным – вернуть ее в случае ошибки вряд ли получится. Даже через суд. А если компания при этом находится на стадии банкротства?

Можно ли взыскать выходное пособие, если компания на стадии банкротства
Отчетность в Росстат

С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому

Статистический отчет о деятельности компании по форме 1-предприятие в 2023 году надо заполнить в соответствии с измененным порядком. В отчете по итогам 2022 года Росстат подкорректировал раздел 5, 6 и 8, поменял местами показатели некоторых ячеек и исключил приложение с ОКВЭД 2.

С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому
Потребительское кредитование

Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) к концу года россияне начинают активнее брать кредиты: в прошлом году количество выданных кредитов с октября по декабрь выросло на 25%. Чаще всего деньги берут на: ремонт, покупку новой техники, образование, лечение или погашение старых долгов.

Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Дробление бизнеса

Дробление бизнеса: каких рисков надо избегать

Бизнес пытается всячески адаптироваться к большому количеству правил и ограничений. Для этого используются все возможные пути оптимизации, которые, казалось бы, не нарушают закон. Одним из таких способов является дробление бизнеса, при использовании которого формально нарушений нет.

Дробление бизнеса: каких рисков надо избегать

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Управление финансами

Финансовый директор: кто это и какие функции выполняет

Финансовый директор – это одно из руководящих лиц организации. Основная функция – это управление финансовыми потоками, планирование и отчетность. Он определяет финансовую политику организации, разрабатывает меры по предотвращению финансовых рисков.

Финансовый директор: кто это и какие функции выполняет
Читать еще