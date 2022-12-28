100 тысяч соискателей нашли работу в Москве через службу занятости

С начала 2022 года при поддержке службы занятости нашли работу более 100 тысяч человек, сообщает «RG.RU» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

В базе службы занятости более 400 тысяч вакансий от работодателей из всех экономических отраслей: начиная от торговли и сферы услуг, заканчивая банковским сектором и промышленной отраслью.

Специалисты службы занятости помогают соискателям составить конкурентоспособное резюме и подобрать необходимую вакансию.

Также служба занятости выявляет предприятия, где если риск увольнения сотрудников и предлагает перевести специалистов в более перспективные компании.

В Москве работают 57 центров занятости, большинство из них находятся в центрах госуслуг «Мои документы».