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Пособие на детей можно оформить через Госуслуги уже с 28 декабря 2022 года

Заявление на единой пособие на детей и беременных теперь подается на Госуслугах.

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На портале Госуслуг появилась специальная форма для заявления на получение единого пособия на детей и беременных женщин, сказано в телеграм-канале Минцифры.

Для заполнения заявления на единое пособие нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Во вкладке «Единое пособие на детей и беременных женщин» указать, какую выплату требуется получить и дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами).

Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.

Пособие можно получать на счет в банке или в почтовом отделении.

Максимальный срок рассмотрения заявки – 35 рабочих дней. Работать с заявлениями начнут 9 января 2023 года, но отправлять их можно уже сейчас.

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