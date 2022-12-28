💣Сенсация! ИФНС Москвы проверяют всех физлиц по сделкам с квартирами

В чем суть: например, мама дарит сыну квартиру, по закону такая сделка не облагается НДФЛ. Мама ничего не получает, никакого дохода. Сын получает в дар недвижимость от близкого родственника – такая операция НДФЛ не облагается. Есть ряд и других сделок, когда НДФЛ не возникает.

Тем не менее налоговые инспекции Москвы массово вызывают физлиц по поводу неуплаты налога по сделкам 2021 года.

Источник «Клерка» говорит, что в инспекции, куда он обратился, ему ответили, что это результат сбоя при передаче данных из Росреестра.

По другим сведениям – дело в том, что инспекции самостоятельно выгрузили сведения, сравнили их с данными ЗАГС и нашли сделки, где что-то не совпало. Эти сделки стали отправными для рассылки актов камеральной проверки. Пока проблема коснулась сделок, проведенных в 2021 году.

Все бы ничего, но не всегда человек может получить акт вовремя и не узнает, что у него, по мнению ФНС, возникла недоимка. А если не явиться на встречу с инспектором, то за актом последует требование на уплату налога и в худшем случае – приставы.

Поделитесь – столкнулись ли вы с тем, что вам пришел акт проверки, требование по уплате налога, хотя вы его платить не должны?