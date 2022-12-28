IT-компании

IT-компания применяет ставку налога на прибыль 0% с начала года, даже если аккредитация получена в конце года

Для льгот по налогу на прибыль и страховым взносам IT-компания должна соответствовать двум условиям – иметь аккредитацию и долю профильных доходов 70%.

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Ставка налога на прибыль 0% применяется начиная с налогового периода получения документа об аккредитации.

Таким образом, после получения аккредитации в 2022 году фирма может применять ставку налога на прибыль 0% с 01.01.2022, то есть задним числом.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.11.2022 № 03-03-06/1/113482.

Ранее Минфин пояснял, что сдавать корректирующие декларации по налогу на прибыль не нужно. Ставку 0% надо отразить в декларации за текущий период. В этом случае начисленные ранее авансы отразятся к возврату.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
IT-компании
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