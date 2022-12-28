Разблокировка активов не гарантирует к ним доступ

Выданные разрешения на разблокировку активов международными депозитариями Clearstream и Euroclear не гарантируют российским инвесторам, что они снова смогут распоряжаться этими активами и получать выплаты по ним, говорится на сайте ЦБ.

«Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом. Инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров/депозитариев», – сообщает Центробанк.

Банк России рекомендует инвесторам проверить свои персональные данные в личных кабинетах брокера/депозитария и внести уточнения, если что-то изменилось или пришел запрос от брокера. Могут попросить предоставить копии и оригиналы документов для разблокировки.

Ранее мы писали, что Минфин Люксембурга и Бельгии разрешили разблокировать часть замороженных активов до 7 января 2023 года.