Путин принял закон о налогообложении в новых регионах

Президент Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Он опубликован на портале правовой информации.

Теперь правительство РФ будет издавать нормативные правовые акты о налогах и сборах в четырех новых регионах России.

Это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации.

В 2023-2024 годах регионы могут пользоваться своими законами и снижать до 0% налоговые ставки всем или льготным категориям налогоплательщиков.

Кроме того, закон обязывает организации и ИП в этих регионах применять контрольно-кассовую технику с 1 февраля 2025 года. Правительство может отложить этот срок, но не более чем на 3 года.