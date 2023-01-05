Отчетность в СФР

Штраф за нарушение правил персучета стал мягче

У работодателей теперь есть 20 календарных дней, чтобы заплатить штраф за нарушение правил персучета.

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Но если внести деньги в течение 10 дней, будет скидка 50 процентов. Это предусмотрено ч. 16 ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Еще в том году требование об уплате штрафа надо было исполнить строго в течение 10 календарных дней после получения, если не получилось взять больший срок для уплаты.

Сумма штрафа не поменялась: если бухгалтерия подаст сведения о работниках с ошибками или кого-то забудет указать в отчете, штраф составит 500 руб. за каждого.

Если хотите знать про освобождение от ответственности, читайте следом.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Отчетность в СФР
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