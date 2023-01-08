Зарплата

МРОТ вырос с 1 января

30 декабря 2022 года вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года на 6,3%. Новый МРОТ равен 16 242 рубля.

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Очередное повышение МРОТ будет зависеть от темпа роста прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2023 году МРОТ превысит этот показатель на 3% (Федеральный закон от 19.12.2022 г. № 522).

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В 2023 году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля.

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Источник:
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Рубрика:
Зарплата
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