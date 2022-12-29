Проверок IT- компаний на соответствие условиям аккредитации пока не будет

«Внеплановые проверки компаний на соответствие условиям аккредитации мы решили пока не проводить. Плановые проверки пройдут с 1 июня по 1 июля. Средняя зарплата будет оцениваться в том числе по итогам IV квартала 2022 года», – заявил глава Минцифры Максут Шадаев на вебинаре.

Порядка 900 компаний уже аккредитованы по новому порядку, эта цифра больше тех, кто получал отказ.

Основная причина отказов – неправильно оформленное согласие на раскрытие налоговой тайны.

Шадаев рассказал, что изменения в порядок аккредитации IT-компаний, находятся в Правительстве, уже в начале года их могут принять.

Минцифры попытается протащить в поставнолнение новую норму: если продукт находится в реестре отечественного ПО, то требование по средней зарплате для аккредитации компании можно будет не учитывать.