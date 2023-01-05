Негосударственные пенсии

С 1 января заработал закон, который усиливает сохранность сбережений клиентов НПФ

Вы копите на старость. Если НПФ обанкротится или у него отзовут лицензию, вам вернут накопленные средства в пределах 1, 4 млн рублей. Будет выбор: получить деньги на руки или перевести в другой фонд.

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C 1 января добровольные накопления граждан в НПФ будут застрахованы в пределах 1,4 млн рублей на случай банкротства фонда или аннулирования его лицензии. Соответствующий пакет законов подписал Президент России.

Новое правило защищает права более 6 млн человек.

Возмещение будет выплачиваться из отдельного гарантийного фонда Агентства по страхованию вкладов, который сформируется из ежегодных взносов НПФ.

Банк России установит ставку таких взносов, которая будет зависеть от величины обязательств НПФ по пенсионным договорам, а также от индивидуальных показателей финансовой устойчивости и качества активов каждого НПФ.

Гарантия возврата распространяется на пенсионные сбережения, которые сложились у клиентов за счет их личных взносов, отчислений работодателя и инвестиционных доходов. Средства в пределах страховой суммы граждане смогут получить сами или перевести их в другой НПФ по своему выбору.

Если человеку уже назначена негосударственная пенсия, тогда на момент прекращения работы фонда, человек продолжит ее получать, но уже в другом НПФ. Однако размер новых выплат не будет превышать двух социальных пенсий по старости.

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