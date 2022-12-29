Проверки ККТ

Налоговики заподозрят в нарушениях с ККТ, если по кассе проходит много возвратов

Налоговики ведут удаленное наблюдение за ККТ, путем мониторинга за произведенными расчетам. Выявляются налогоплательщики, в обороте которых наблюдаются аномалии в расчетах.

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Перечень таких аномалий привели в УФНС по Республике Саха (Якутия):

  • высокая доля наличных платежей,
  • высокая доля безналичных платежей;
  • частые возвраты;
  • «молчащие» кассы.

По итогам мониторинга устанавливают налогоплательщиков, по которым проводят профилактические мероприятия, а также точечные выезды для проведения контрольных мероприятий.

Также наблюдение ведут при помощи выездов при непосредственном наблюдении за торговыми местами арендаторов рынков.

Если выявлено нарушение по ККТ, то предусмотрена административная ответственность, предупреждают налоговики.

Между тем отметим, по проверкам ККТ действует мораторий до конца 2022 года. С 1 января 2023 года он завершится.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Проверки ККТ
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