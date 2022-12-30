Отчетность и уведомления, которые нужно сдать в январе

До 9 января:
- Уведомление о переходе на УСН с 1 января 2023 года
- Уведомление о переходе на ЕСХН с 1 января 2023 года
- Уведомление о переходе на АУСН с 1 января 2023 года
- Заявление об отказе от освобождения от НДС и заявление о приостановлении использования освобождения от НДС начиная с I квартала 2023 года
До 16 января:
- Сведения по форме СЗВ-М за декабрь 2022 года
- Сведения по форме СЗВ-ТД
До 20 января:
- Расчет 4-ФСС за 2022 год на бумаге
До 25 января:
- Расчет 4-ФСС за 2022 год в электронном виде
- Уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ с доходов, выплаченных с 1 по 22 января 2023 года
- Расчет по страховым взносам за 2022 год
- Налоговая декларация по НДС за IV квартал 2022 года
- Налоговая декларация по водному налогу
- Налоговая декларация по НДПИ за декабрь 2022 года
- Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости за IV квартал 2022 года
В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают январские отчеты. Некоторые бухгалтеры предпочитают сдать СЗВ-М за декабрь, РСВ и 6-НДФЛ перед новым годом. Другие не торопятся совсем. А вам, какой вариант ближе?