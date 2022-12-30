Отчетность

Отчетность и уведомления, которые нужно сдать в январе

Собрали сроки обязательной отчетности и уведомлений.

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До 9 января:

  • Уведомление о переходе на УСН с 1 января 2023 года
  • Уведомление о переходе на ЕСХН с 1 января 2023 года
  • Уведомление о переходе на АУСН с 1 января 2023 года
  • Заявление об отказе от освобождения от НДС и заявление о приостановлении использования освобождения от НДС начиная с I квартала 2023 года

До 16 января:

  • Сведения по форме СЗВ-М за декабрь 2022 года
  • Сведения по форме СЗВ-ТД

До 20 января:

  • Расчет 4-ФСС за 2022 год на бумаге

До 25 января:

  • Расчет 4-ФСС за 2022 год в электронном виде
  • Уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ с доходов, выплаченных с 1 по 22 января 2023 года
  • Расчет по страховым взносам за 2022 год
  • Налоговая декларация по НДС за IV квартал 2022 года
  • Налоговая декларация по водному налогу
  • Налоговая декларация по НДПИ за декабрь 2022 года
  • Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости за IV квартал 2022 года

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают январские отчеты. Некоторые бухгалтеры предпочитают сдать СЗВ-М за декабрь, РСВ и 6-НДФЛ перед новым годом. Другие не торопятся совсем. А вам, какой вариант ближе?

Методология «Три ступени». Что это такое? Кому и зачем она нужна?

Этот пост получился длинным, хотя я и старался сделать его настолько короче, насколько это возможно, не потеряв суть и смысл описываемого. Я расскажу как я и те кто со мной работает, делаем консалтинговые проекты, целью которых является решения большинства тех проблем, о которых я писал раньше. По возможности кратко опишу основные принципы и инструменты.

Методология «Три ступени». Что это такое? Кому и зачем она нужна?

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