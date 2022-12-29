Мусульманам разрешили торговлю ценными бумагами

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России решил, что покупка и продажа ценных бумаг не противоречит законам шариата. Об этом пишут «РИА Новости».

«На рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые – их деятельность дозволена шариатом, и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые – компании, деятельность которых запретна мусульманам, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др. Третьи – смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к ростовщическим займам у традиционных банков», – сообщил Ильдар Аляутдинов, зампред ДУМ.

Богословское заключение (фетва) Совета улемов о купле-продажи акций мусульманами будет дополнено.

Религиозные нормы предписывают мусульманам проявлять особое внимание при выборе компаний для инвестирования или инструментов кредитования. Например, нельзя вкладывать средства в производство табака и алкоголя, в переработку некоторых видов мяса.

Ранее мы писали о том, что эксперимент с исламским банкингом может начаться уже в феврале 2023 года.