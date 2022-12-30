Разработчики собираются создать новую операционную систему для мобильных телефонов. Не «Аврору»

VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая создаст новую мобильную операционную систему (ОС) на базе Android и аналог Google Mobile Services (GMS). Об этом пишет «Коммерсант».

Известная операционная система «Аврора», которую продвигает «Ростелеком» больше подходит для госсектора и корпораций с повышенными требованиями к безопасности данных.

Новую разработку собираются запустить для широкого потребителя. Она будет на базе открытого кода Android.

«Такая ОС сможет получать обновления безопасности Android, как и Huawei, они доступны бесплатно на сайте Google, как и сама система», – сообщает собеседник издания.

Создать мобильные приложения для новой ОС на Android будет проще, чем для ОС «Аврора». Большинство разработчиков уже знают, как работать с открытым кодом, а вот адаптация для «Авроры» займет время.

Ранее мы писали, что замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает неправильным финансировать ОС «Аврору» за счет бюджетных средств. Системы должны разрабатываться без государственного участия.