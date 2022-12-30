В 2023 году нужно платить НДФЛ с доходов по вкладам

Налогом со вкладов будут облагаться процентные доходы от 75 тыс. рублей за весь год. Если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%.

В 2023 году впервые придется платить НДФЛ по банковским вкладам. Доход до 75 тыс. рублей от процентов по вкладам будет необлагаемыми НДФЛ в 2023 году. Если за год от капитализации вклада получена сумма больше 75 тыс. рублей, то нужно заплатить налог 13%.

Как считают необлагаемую сумму?

1 млн руб. х максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение налогового периода.

Если ставка в 2023 году будет повышаться, то учитывать будут максимальную ставку. Но если ставка снизится, то налоги не понизят: максимальной будет ставка 7,5%.

В марте 2020 года президент Владимир Путин предложил брать налоги со вкладов, чтобы поддержать нуждающихся во время пандемии. Тогда думали, что НДФЛ будут платить те, у кого объем депозитов выше 1 млн рублей.

Идею доработали и теперь учитывается дата выплаты процентного дохода, а не период, за который полагается эта сумма.

Если вклад был открыт на полгода в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023-го, то по нему придется уплатить налог.

Будут учитываться не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты.

Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.

Самостоятельно считать налоги не надо: банки сами передадут сведения о доходе в ФНС, и налоговая служба выполнит расчет.

При этом информация о сумме депозита раскрываться не будет. Уплатить налог за 2023 год нужно до 1 декабря 2024 года.