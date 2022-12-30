Банки

Банки могут работать без СБП до апреля 2023 года

Если в мобильном приложении банка нет СБП, то ЦБ не будет к нему применять меры до 1 апреля 2023 года.

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Банк России решил до 1 апреля 2023 года не применять меры к банкам, которые не могут предоставить клиентам возможность использовать Систему быстрых платежей (СБП) в своих мобильных приложениях. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Меры не будут применяться только в том случае, если банк обеспечит альтернативную возможность использования СБП через другие системы дистанционного банковского обслуживания.

До 1 июня 2023 года ЦБ не будет применять меры за нарушение требований регистрации оператора платежной системы.

Это касается операторов перевода денежных средств, у которых открыты банковские счета других трех и более операторов. Если у них проходят переводы больше 1,5 млрд рублей три месяца подряд, то они должны в течение 30 дней зарегистрироваться как платежная система в Банке России.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Банки
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