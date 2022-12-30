ФАС скорректировала деятельность Wildberries

Федеральная антимонопольная служба предложила Wildberries создать новые сервисы для упрощения работы продавцов на площадке, обеспечения соблюдения баланса интересов продавцов и сервиса, а также сделать условия сотрудничества прозрачными. Об этом сообщает телеграм-канал ФАС.

Маркетплейс отреагировал на просьбу ФАС и разработал комплексную систему замеров габаритов упаковки товара с кворумным результатом с дальнейшим размещением на портале продавцов фото замеров.

Также Wildberries наладил коммуникацию маркетплейса с предпринимателями в режиме диалога, внес в оферту информацию о продавцах и сведения о тарифах логистики.

Теперь в договоре будет указано, как рассчитывается коэффициент доставки и хранения, как работает система грейдов.

В I квартале 2023 года ФАС оценит результаты доработок маркетплейса.