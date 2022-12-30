Единое пособие для детей до 17 лет и беременных женщин с 1 января доступно на новых территориях РФ

Единое пособие с 1 января 2023 года будет действовать на территории всех российских регионов.
Что касается новых территорий, то для них нюанс. Часть данных в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях можно будет подтвердить справкой, тогда как в других регионах такие сведения берут только из информационных систем.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области проходят «переходный период в плане оформления и получения социальных выплат». В новых регионах уже сегодня можно получить материнский капитал, но от родителей пока требуется обращение. В остальных регионах маткапитал назначают проактивно.
С 1 января действует единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин. Мы об этом писали очень подробно.