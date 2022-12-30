Детские пособия

Единое пособие для детей до 17 лет и беременных женщин с 1 января доступно на новых территориях РФ

Но переход на общие правила назначения будет поэтапным. Автоматически его не назначают, людям требуется обратиться за деньгами.

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Единое пособие с 1 января 2023 года будет действовать на территории всех российских регионов.

Что касается новых территорий, то для них нюанс. Часть данных в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях можно будет подтвердить справкой, тогда как в других регионах такие сведения берут только из информационных систем.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области проходят «переходный период в плане оформления и получения социальных выплат». В новых регионах уже сегодня можно получить материнский капитал, но от родителей пока требуется обращение. В остальных регионах маткапитал назначают проактивно.

«Меры, которые действовали на этих территориях до момента вхождения в РФ, продолжают действовать. Граждане продолжают получать пенсии, пособия, детские выплаты, которые были назначены им прежде. (...) Мы аккумулировали данные в информационных системах, налаживали межведомственный электронный документооборот. Поэтому полный переход на общие правила будет поэтапным», – уточнил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Котяков отметил, что часть переходных моментов  уладят в проектах, которые скоро внесут в Госдуму. 

С 1 января действует единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин. Мы об этом писали очень подробно.

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