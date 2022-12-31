Упростили правила применения ККТ при расчетах за маркированные товары

Федеральный закон от 29.12.2022 № 597-ФЗ опубликован.

По новым правилам пользователи, осуществляющие расчет за маркированный товар и обязанные направлять информацию о таком товаре в систему маркировки,‎ не формируют запрос о коде маркировки в момент расчета.

Вместо кода маркировки в уведомление ‎о реализации маркированного товара можно включить его товарный код, входящий в состав кода идентификации, определяемого по установленным форматам фискальных документов.

Такой порядок можно применять, если передача товара покупателю осуществляется: