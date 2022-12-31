Порядок применения онлайн-касс

Упростили правила применения ККТ при расчетах за маркированные товары

В 54-ФЗ внесли поправки, которые упрощают правила продажи маркированных товаров.

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Федеральный закон от 29.12.2022 № 597-ФЗ опубликован

По новым правилам пользователи, осуществляющие расчет за маркированный товар и обязанные направлять информацию о таком товаре в систему маркировки,‎ не формируют запрос о коде маркировки в момент расчета.

Вместо кода маркировки в уведомление ‎о реализации маркированного товара можно включить его товарный код, входящий в состав кода идентификации, определяемого по установленным форматам фискальных документов.

Такой порядок можно применять, если передача товара покупателю осуществляется:

  • в момент расчета за такой товар с использованием автоматического устройства для расчетов, содержащего внутри своего корпуса оборудование для осуществления выдачи товара покупателю;
  • при оказании покупателю услуг общепита, если ему передается маркированный товар ‎в потребительской упаковке, на которую нанесено средство идентификации, либо часть маркированного товара без такой упаковки, до или после момента осуществления расчета ‎за такие услуги, включающего в себя расчет за этот маркированный товар или его часть;
  • в отношении товара, который имеет один код товара, входящий ‎в состав кода идентификации, определяемый по установленным форматам фискальных документов, и покупатель является организацией ‎или ИП, который осуществляет расчет ‎за этот маркированный товар наличными деньгами или с предъявлением электронного средства платежа.
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