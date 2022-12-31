Упростили правила применения ККТ при расчетах за маркированные товары

Федеральный закон от 29.12.2022 № 597-ФЗ опубликован.
По новым правилам пользователи, осуществляющие расчет за маркированный товар и обязанные направлять информацию о таком товаре в систему маркировки, не формируют запрос о коде маркировки в момент расчета.
Вместо кода маркировки в уведомление о реализации маркированного товара можно включить его товарный код, входящий в состав кода идентификации, определяемого по установленным форматам фискальных документов.
Такой порядок можно применять, если передача товара покупателю осуществляется:
- в момент расчета за такой товар с использованием автоматического устройства для расчетов, содержащего внутри своего корпуса оборудование для осуществления выдачи товара покупателю;
- при оказании покупателю услуг общепита, если ему передается маркированный товар в потребительской упаковке, на которую нанесено средство идентификации, либо часть маркированного товара без такой упаковки, до или после момента осуществления расчета за такие услуги, включающего в себя расчет за этот маркированный товар или его часть;
- в отношении товара, который имеет один код товара, входящий в состав кода идентификации, определяемый по установленным форматам фискальных документов, и покупатель является организацией или ИП, который осуществляет расчет за этот маркированный товар наличными деньгами или с предъявлением электронного средства платежа.