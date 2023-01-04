ФНС объявила о старте декларационной кампании 2023 года

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с полученного дохода, то придется задекларировать его и уплатить налог самостоятельно. Сделать так следует только в случае, если налоговый агент не сообщил в налоговую о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если агент указанную обязанность исполнил, ведомство направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ приведет к штрафу, пеням и взысканию задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.