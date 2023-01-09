Дистанционных сотрудников разрешили не учитывать для обучения по охране труда

Опубликовано постановление Правительства от 30.12.2022 № 2540. Оно вносит поправки в постановление от 24.12.2021 № 2464 с правилами обучения по охране труда.

Минимальное количество обученных зависит от численности. В нее не будут включать дистанционщиков.

В организации должны быть люди, обученные по охране труда в специальной фирме. Сколько должно быть таких обученных людей – зависит от численности

Вот таблица с градацией по численности:

Например, сейчас в компании с численностью от 16 до 50 человек должно быть 3 обученных. Но если в штате 25 человек и из них 15 – удаленщиков, то среднесписочная численность будет 10, а значит, обучить надо 1 человека, а не троих.