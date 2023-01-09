Штрафы за персотчетность теперь надо платить в СФР: реквизиты для Москвы

Столичные пенсионщики на своем сайте приводят новые реквизиты и КБК по штрафам.
Наименование банковского реквизита
Для организаций, зарегистрированных в г. Москве
ИНН
7703363868
КПП
772501001
Получатель
УФК по г. Москве (ОСФР по г. Москве и Московской области, л/с 04734Ф73010)
Банк получателя
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
БИК
004525988
Единый казначейский счет
40102810545370000003
Казначейский счет
03100643000000017300
ОКТМО
45915000
КБК для штрафа по статье 17 Федерального закона № 27-ФЗ
797 1 16 07090 06 0000 140
КБК для штрафа руководителю по части 1 статьей 15.33.2 КоАП
797 1 16 01230 06 0000 140