Отчетность в СФР

Штрафы за персотчетность теперь надо платить в СФР: реквизиты для Москвы

Если компанию или директора ранее оштрафовали за нарушение с отчетами (например, за СЗВ-М), с 2023 года платить этот штраф надо уже в СФР.

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Столичные пенсионщики на своем сайте приводят новые реквизиты и КБК по штрафам.

Наименование банковского реквизита

Для организаций, зарегистрированных в г. Москве

ИНН

7703363868

КПП

772501001

Получатель

УФК по г. Москве (ОСФР по г. Москве и Московской области, л/с 04734Ф73010)

Банк получателя

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

БИК

004525988

Единый казначейский счет

40102810545370000003

Казначейский счет

03100643000000017300

ОКТМО

45915000

КБК для штрафа по статье 17 Федерального закона № 27-ФЗ

797 1 16 07090 06 0000 140

КБК для штрафа руководителю по части 1 статьей 15.33.2 КоАП

797 1 16 01230 06 0000 140

 

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