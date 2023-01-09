Инвестиции

Получить вид на жительство можно в обмен на инвестиции

Чтобы жить в РФ нужно за три года вложить от 15 млн рублей в социальную сферу, инвестировать 30 млн рублей в компанию, купить недвижимость от 20 млн рублей. Также иностранцы могут развивать свой бизнес без разрешения на временное проживание.

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Правительство определило требования к иностранцам, которые хотят получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции, сообщает «Коммерсант».

Упрощенный порядок получения ВНЖ доступен тем, кто готов вложить от 15 млн рублей в социальные проекты регионов или 30 млн рублей в капитал российской компании. Внести средства нужно в течение трех лет.

Получить ВНЖ можно и развивая свой бизнес в стране. Нужно два года владеть юрлицом и платить налоги от 4 млн рублей в год.

Также право на ВНЖ имеют и те, кто купил недвижимость с общей кадастровой стоимостью от 20 млн до 50 млн рублей.

С 11 января 2023 года инвесторы смогут получать ВНЖ и право вести бизнес в РФ без разрешения на временное проживание (РВП).

Сейчас такой порядок доступен, например, для IT-специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии и Украины.

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