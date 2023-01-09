Интернет и IT

Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1

Компания перестанет предлагать обновления для Windows 8.1 и не гарантирует информационную безопасность тем, кто пользуется этой версией операционной системы.

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10 января 2023 года Microsoft больше не будет поддерживать Windows 8.1: закончится техническая помощь, а обновления программного обеспечения будут недоступны. Также компания перестанет предлагать программу расширенного обновления безопасности для этой версии Windows. Об этом сообщает сайт Microsoft.

После того, как поддержка прекратится, организации не смогут безопасно пользоваться Windows 8.1.

Владельцам устройств с этой операционной системой рекомендуют поставить актуальную версию ОС или заменить устройство на другое, которое поддерживает Windows 11.

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