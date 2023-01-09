Алексеев возглавил банк «Открытие»

Бывший зампред Банка России Михаил Алексеев назначен на должность президента-председателя правления банка «Открытие», он приступил с 1 января 2023 года. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

С 2008 по 2020 год Михаил Алексеев был главой «Юникредит банка», затем перешел в Банк России на должность заместителя председателя ЦБ РФ. Он занимался финансовым оздоровлением кредитных организаций, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) и входил в состав наблюдательного совета банка «Открытие».

В конце декабря 2022 года Банк России вышел из капитала «Открытия», и 100% акций банка перешли к ВТБ. 1 января 2023 года глава банка «Открытие» Михаил Задорнов вышел из состава правления.

Ранее мы писали, что продажа банка «Открытие» стала убыточной для Центробанка. Он потратил на санацию больше средств, чем выручил от сделки с ВТБ.