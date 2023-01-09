Инвестиции

В 2022 году стало в два раза больше корпоративных дефолтов

15 компаний допустили дефолты и не выполнили обязательства по 31 выпуску облигаций.

Версия для печати

В 2022 году дефолт допустили 15 компаний, что в два раза больше, чем в 2021 году, сообщают «Ведомости». В 2021 году не выполнили обязательства по облигациям только 7 корпоративных заемщиков.

Крупнейший дефолт в 2022 году произошел в компании OR Group (ранее – «Обувь России»). Организация в январе 2022 года не заплатила по выпуску облигаций БО-07 сумму более 592 млн рублей, а в декабре 2022 года – 159,95 млн рублей.

Произошел дефолт и в компании «Инвест-девелопмент», она не смогла погасить облигации на 68,56 млн рублей.

Чаще всего не могут выполнить обязательства корпоративные заемщики с рейтингом ниже ruBB и без рейтинга.

Риск дефолта связан с тем, что такие компании не могут рассчитывать на поддержку правительства.

ЕНП (единый налоговый платеж)

👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели

С 2023 года подавайте в налоговую новое заявление, чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом. Форма и формат запроса есть в приказе от 14.11.2022 ЕД-7-19/1086@. Бухгалтеры уже пробуют свериться, но пока безуспешно.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще