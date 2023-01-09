❗ ФНС хочет от работодателей уведомления на НДФЛ с зарплаты, выплаченной 30 декабря

ФНС утверждает, что в данной ситуации, налоговому агенту необходимо представить уведомление по ЕНП об исчисленной сумме НДФЛ, который перечисляется 09.01.2023.

В уведомлении надо указать КПП, ОКТМО, КБК, сумму НДФЛ, отчетный период.

Отчетный (налоговый) период/номер месяца (квартала) указывается 34/04.

Между тем, в 2023 году не обязательно отправлять уведомления. Можно вместо них отправлять платежки. Об этом варианте ФНС в своем сообщении умалчивает.

Но если сейчас отправить уведомление, как того хочет ФНС, право применять платежки будет навсегда утеряно.

Более того, если НДФЛ уплачен до 31 декабря, то сдача уведомлений по нему – не обязанность, а право. Такую норму ввели Федеральным законом от 28.12.2022 N 565-ФЗ (пп. «в» п.2 ст. 5).