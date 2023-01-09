Банки

Банки продолжат обслуживать военных с просроченными паспортами

Главное условие, чтобы клиенты банка были участниками военной операции.

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Центробанк порекомендовал банкам продолжать обслуживание участников военной операции, даже если истек срок действия их паспорта. Об этом сказано в письме ЦБ.

Также финансовые организации в праве запросить сведения, которые подтвердят участие клиентов в СВО. Это коснется:

  • призванных на военную службу по мобилизации;
  • заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач военной операции;
  • проходящих военную службу в ВС РФ по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии РФ, воинских формированиях (при условии участия в военной операции);
  • проходящих службу в пограничных органах на территории РФ, обеспечивающих проведение военной операции.

В ноябре 2022 года ЦБ разрешил не портить кредитную историю военнослужащих и членов их семей, сделать реструктуризации кредитов и не выселять должников до конца 2023 года.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Банки
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