Срочный трудовой договор надо продлить, если сотрудница беременна

Уволить беременную по инициативе работодателя нельзя, даже если трудовой договор был заключен на время выполнения конкретной работы и эта работа выполнена.

По заявлению сотрудницы на основании справки срок действия трудового договора продлевают до окончания беременности.

Если уже оформлен отпуск по беременности и родам, то договор будет продлен до окончания этого отпуска.

Основание – стать 261 ТК РФ.

При этом работница обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 1 раз в 3 месяца предоставлять медицинскую справку, подтверждающую беременность.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 23.12.2022 № ПГ/31526-6-1.