Ипотека

Сбер повысил ставку по ипотеке до 10,9%

Минимальная ставка на покупку новостройки и вторичного жилья выросла с 10,4% до 10,9%. Ставки по льготным ипотекам не изменились.

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,5 п.п., сообщает «РБК».

Ставки по программам с господдержкой остались прежними. Минимальная ставка по льготной ипотеке в Себранке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Ставка по «Семейной ипотеке» составит от 5,3% годовых на строительство дома и от 5,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.

«Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам», – пояснили представители Сбербанка.

Другие банки также могут начать повышать ставки в зависимости от того, как стоимость заимствования ОФЗ будет расти на рынке.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ипотека
Связано с компанией: СберБанк
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