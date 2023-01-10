Налог на прибыль

Как учитывать курсовые разницы для расчета налога на прибыль

Курсовые разницы, начисленные по требованиям (обязательствам) в иностранной валюте, учитываются при расчете налога на прибыль только по мере прекращения (исполнения) требований (обязательств).

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Это правило действует для:

  • положительной курсовой разницы в 2022 – 2024 годах;
  • отрицательной курсовой разницы в 2023 – 2024 годах.

Об этом напоминает ФНС.

До 31.12.2022 порядок признания в расходах отрицательных курсовых разниц продолжает регулироваться подпунктом 6 пункта 7 статьи 272 НК РФ. То есть, датой расходов в виде отрицательной курсовой разницы признается последнее число текущего месяца.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие по каждому непрекращенному на 31.12.2022 требованию (обязательству), сравниваются между собой и при исчислении налога на прибыль за 2022 год учитывается превышение отрицательных курсовых разниц над положительными.

При превышении положительных курсовых разниц над отрицательными, они будут учитываться в налоговом периоде, в котором происходит погашение требования (обязательства).

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