Как учитывать курсовые разницы для расчета налога на прибыль

Это правило действует для:

положительной курсовой разницы в 2022 – 2024 годах;

отрицательной курсовой разницы в 2023 – 2024 годах.

Об этом напоминает ФНС.

До 31.12.2022 порядок признания в расходах отрицательных курсовых разниц продолжает регулироваться подпунктом 6 пункта 7 статьи 272 НК РФ. То есть, датой расходов в виде отрицательной курсовой разницы признается последнее число текущего месяца.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие по каждому непрекращенному на 31.12.2022 требованию (обязательству), сравниваются между собой и при исчислении налога на прибыль за 2022 год учитывается превышение отрицательных курсовых разниц над положительными.

При превышении положительных курсовых разниц над отрицательными, они будут учитываться в налоговом периоде, в котором происходит погашение требования (обязательства).