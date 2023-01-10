Экономика России

В Московской области запустили 20 проектов импортозамещения

Предприятия создали около 2 700 новых рабочих мест для жителей Подмосковья и привлекли инвестиций на 13,6 млрд рублей.

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Больше 20-ти инвестиционных проектов, направленных на развитие импортозамещения, создали в Московской области. Общий объем инвестиций составляет 13,6 млрд рублей. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.

«На данный в момент в Московской области реализован 21 инвестиционный проект в сфере импортозамещения с общим объемом инвестиций 13,6 млрд рублей. В результате их реализации на предприятиях создано порядка 2 700 новых рабочих мест для жителей региона. Только в декабре прошлого года в Подмосковье запущено сразу три импортозамещающих производства», – сообщила Екатерина Зиновьева.

Компания «Луховицкие овощи» построила теплицы для выращивания овощей, для этого привлекли 5 млрд рублей. Производство лифтового оборудования и комплектующих начала делать фирма «Серпуховский лифтостроительный завод». Оборудование дли инженерных систем создает «Торговый дом АДЛ» в Коломне.

До 2025 года в Подмосковье планируют запустить порядка 130-ти проектов импортозамещения.

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