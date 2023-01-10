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Сделать прописку ребенку можно онлайн

Больше не нужно планировать визит в МФЦ, паспортный стол или МВД. Свидетельство о регистрации ребенка пришлют в личный кабинет на сайте Госуслуги.

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Теперь зарегистрировать ребенка по месту жительства можно на сайте Госуслуги, сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.

Заявление онлайн может направить родитель, по месту жительства которого хотят прописать ребенка.

Для оформления регистрации нужны паспорта двух родителей и свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

Затем МВД в течение 6-ти дней рассмотрит заявку и пришлет электронное свидетельство в личный кабинет на Госуслугах.

Раньше для того, чтобы прописать ребенка нужно было посещать МФЦ, паспортный стол или МВД. Сейчас свидетельство о регистрации присылают в личный кабинет, его можно распечатать и предъявлять для записи ребенка в детский сад, школу и поликлинику. Также прописка нужна для оформления льгот и пособий.

Удаленно прописку для детей оформили уже 6 тысяч семей по всей России.

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