Законопроекты

Госдума хочет окончательно запретить коллекторов

Пока что внесен законопроект о запрете передавать долги пенсионеров коллекторам. Депутаты намерены пойти дальше и полностью прикрыть агентства по выбиванию долгов.

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Госдума собирается свернуть работу коллекторских агентств и в весеннюю сессию рассмотрит соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов «Парламентской газете».

«Коллекторы – это раковая опухоль на теле нашего общества. Поэтому следует признать эксперимент в России как неудавшийся», – заявил Ярослав Нилов.

В конце 2022 года депутаты уже внесли законопроект, который запрещает банкам и МФО передавать долги пенсионеров коллекторам.

Если инициативу поддержат, то в законе о потребкредите пропишут, что в договорах с пенсионерами кредиторам нельзя передавать третьим лицам данные о клиентах с целью получить платежи.

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