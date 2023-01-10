Госдума хочет окончательно запретить коллекторов

Госдума собирается свернуть работу коллекторских агентств и в весеннюю сессию рассмотрит соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов «Парламентской газете».

«Коллекторы – это раковая опухоль на теле нашего общества. Поэтому следует признать эксперимент в России как неудавшийся», – заявил Ярослав Нилов.

В конце 2022 года депутаты уже внесли законопроект, который запрещает банкам и МФО передавать долги пенсионеров коллекторам.

Если инициативу поддержат, то в законе о потребкредите пропишут, что в договорах с пенсионерами кредиторам нельзя передавать третьим лицам данные о клиентах с целью получить платежи.