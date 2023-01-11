Гособоронзаказ

За повторные срывы сроков гособоронзаказа накажут по УК

Уголовная ответственность за нарушение условий контракта по оборонзаказу уже введена, ее собираются ужесточить, особенно если нарушения повторились.

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Российские власти в случае необходимости применят новые меры наказания за срыв контрактов по гособоронзаказу, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев «РИА Новостям».

Дмитрий Медведев сообщил, что срывы сроков гособоронзаказов уже были. Повторные нарушения будут наказаны по-новому в соответствии с Уголовным кодексом.

«Это новые нормы они еще не применялись. Но надо понимать, что в случае необходимости мы их будем вынуждены применять», – сказал Дмитрий Медведев.

В сентябре 2022 года Владимир Путин принял закон, по которому нарушение условий контракта в сфере гособоронзаказа карается лишением свободы до 10 лет.

Если контракт уже был подписан, но подрядчик отказался его исполнять, то ему будет грозить до восьми лет заключения.

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