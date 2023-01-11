Кредитование

Могут ли плохие долги стать хорошей инвестицией?

Онлайн-аукционы просроченных долгов прогнозируют рост сегмента и большую активность покупателей.

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В 2022 году на 60% выросло число предложений выкупить просроченные банковские долги. При этом объем сделок увеличился только на 9%. Об этом пишет «Коммерсант».

На онлайн-площадках в 2022 году выставлялись долги на общую сумму 219 млрд рублей, это на 60% больше, чем в 2021 году. Однако покупка долгов растет не так быстро, выкупили только 127,5 млрд рублей, что на 9% больше.

Покупатели теряют интерес к приобретению просроченных долгов из-за того, что их стоимость снизилась. Цена продажи банковской просрочки большую часть 2022 года была ниже 6% от номинала, а в 2021 году составляла около 10%.

В 2023 году эксперты онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex ждут рост покупательской активности и восстановления коллекторского сегмента. Долги будут продаваться лучше, ведь 1 октября 2022 года закончился мораторий на банкротства, а также на рынок вернулись крупные покупатели задолженностей.

«Банковская и микрофинансовая просрочка является интересной инвестицией», – сообщил Саша Данилов, гендиректор Debex.

За 2022 год на онлайн-площадке Debex было 46,4 млрд рублей просроченных микрокредитов. Из них выкупили менее 50%.

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