ЦБ будет бороться с сервисами оплаты покупок частями

Центробанк решил прикрыть лазейку для банков, которые научились маскировать займы под сервисы покупок частями (BNPL), пишут «Известия».

Банк России будет требовать от сервиса полного информирования клиентов об условиях займа, введет ограничения размера неустойки за просрочку, сделает обязательным «период охлаждения», а также наладит передачу информации в бюро кредитных историй.

BNPL-сервисы позволяют оплачивать покупки частями без заключения кредитного договора.

Такие услуги есть у Совкомбанка («Частями»), у Сбербанка («Плати частями»), у компаний «Яндекс» («Сплит»), Ozon (Ozon Рассрочка«) и Lamoda («Мокка»).

При использовании BNPL-сервисов человек совершает покупку в долг, но не имеет защиты, которая есть у заемщика банка или МФО. Клиенту не дают полную информацию обо всех условиях договора, о стоимости услуг по предоставлению рассрочки и о размере возможной переплаты. Также он может не знать о высоких штрафах за просрочку.