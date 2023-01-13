Компании отказались рассказывать, кто обнулил ее декларацию. ВС подтвердил, что у налоговой нет такой обязанности

Верховный суд в определении № 303-ЭС22-20118 пришел к выводу, что инспекция не обязана сообщать налогоплательщику о лице, представившем за него налоговую отчетность.

И если налоговики отказались представлять данные, они ничего не нарушили. Указанная информация не входит в перечень информации, закрепленной положениями статей 21, 32 НК.

Наиболее вероятные последствия сдачи «нулевых» деклараций по НДС неустановленным лицом – это жалобы и претензии контрагентов, риски прекращения договорных отношений, в том числе и в связи с налоговыми проверками контрагентов.

Мастрюкова Екатерина – юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам, сообщила «Клерку», что проблема со сдачей «нулевых» деклараций по НДС существовала и в 2022 году.

Большинство таких споров могут разрешаться на досудебной стадии, именно в части требований об «аннулировании» данных «нулевой» декларации по НДС.

Более того, с 01.07.2021 можно запретить прием деклараций по НДС от уполномоченных лиц, направив в налоговый орган уведомление о запрете (отмене запрета) приема деклараций по НДС уполномоченными лицами.