В 2024 году могут появиться пятиэтажки из дерева

У российских застройщиков с 2024 года может появиться возможность возводить пятиэтажки из дерева. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Андрея Копытина, директора Федерального центра нормирования в строительстве (ФАУ «ФЦС») при Минстрое.

«Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России», – сообщил Андрей Копытин.

Минстрой с 2020 года готовит новые правила для строительства деревянных многоэтажек. В документе собираются решить задачи, связанные с прочностью и устойчивостью конструкции, а также подготовить стандарты для защиты новых домов от огня и землетрясений.