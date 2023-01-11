Жилищное законодательство

В 2024 году могут появиться пятиэтажки из дерева

Для деревянных многоэтажек разработают новые правила строительства, в домах должна быть надежная огнезащита.

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У российских застройщиков с 2024 года может появиться возможность возводить пятиэтажки из дерева. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Андрея Копытина, директора Федерального центра нормирования в строительстве (ФАУ «ФЦС») при Минстрое.

«Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России», – сообщил Андрей Копытин.

Минстрой с 2020 года готовит новые правила для строительства деревянных многоэтажек. В документе собираются решить задачи, связанные с прочностью и устойчивостью конструкции, а также подготовить стандарты для защиты новых домов от огня и землетрясений.

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