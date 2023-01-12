Реклама перешла с международных площадок на маркетплейсы

Уход с российского рынка в 2022 году международных площадок для размещения рекламы вынудил ряд компаний сократить вложения в интернет-рекламу и перейти к услугам маркетплейсов. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование аналитиков рекламного программатика Platforma и MediaSniper.

В 2022 году рекламные инструменты маркетплейсов стали более востребованными, чем классические форматы интернет-рекламы. Многие предприятия отказались от собственных сайтов в пользу маркетплейсов.

К инструментам маркетплейсов стал обращаться каждый третий (33%) предприниматель, к остальным инструментам интернет-рекламы – 30% опрошенных.

До 2022 года традиционная интернет-реклама лидировала с большим отрывом, ей пользовались 59%, а рекламой на маркетплейсах только 30%.

У каждого четвертого предпринимателя (27%) в 2022 году вырос рекламный бюджет на 15%, потратили на продвижение в полтора раза больше только 12% опрошенных.

На 2023 год бизнес не готов тратить много денег на привлечение новых клиентов. Каждый третий (36%) намерен направить на рекламу от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, а 15% – в пределах 50 тыс. рублей.