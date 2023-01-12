⭕ Бухгалтеры сравнивают ЕНС с ЕСН: что хуже

«То, что происходит сейчас, на ваш взгляд удобнее, легче ЕСН? Почитала ради интереса, как платили в 2002 году – это ужас», – затеяли разговор в «Красном уголке бухгалтера».

Большинство не согласно. Это коллеги с большим профессиональным стажем.

«Вот как-то не было такого ужаса. Может потому, что я была на 20 лет моложе и относилась попроще».

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«Тогда порядка больше было везде. Можно было подойти к любому инспектору налоговой и решить сразу вопрос. Сейчас до них даже не дозвониться».

Мнения настолько эмоциональные, что хочется привести каждое. Однако все сводится к одному:

«ЕСН никак не сопоставим с тем, что происходит сейчас». Далее идет ненормативная лексика.

Молодежь почитала на «Клерке», как платили ЕСН и испугалась – расчет сложный, три возрастные группы, тонкости.

Кто помнит – объяснять не надо:

«И сразу очередь вспоминается в ПФР, кто с дискетами нулевым в одну очередь, кто с цифрами в другую. Но перед этим, всех на антивирус проверить на 3 этаже)))) и папки эти с титульными листами».

Вообще, бухгалтеры любят ностальгировать.

«Это был тот еще квест. Зато сведения по персучету принимали и в субботу, и в воскресенье, работала пенсионка без перерывов и допоздна до последнего человека в очереди».

Нет, вы можете себе это представить сейчас:

«Можно было прийти в налоговую со своими платежками и отчетами, сесть с инспектором и все выверить в начислениях. Сейчас, с ЕНС, если вам что-то с потолка доначислят (а скорее всего просто неверно перенесут на ЕНС с прошлых лет), можно убиться тапком, но вы ничего никому не докажете – ФНС получила полный контроль над нашими налогами и будет рулить ими как хочет».

Согласны, что ФНС получила абсолютное право распоряжаться деньгами, уплаченными в бюджет, по своему усмотрению?