УСН

😄 Налог по УСН можно платить хоть каждый день

Авансовые платежи по УСН уплачивают ежеквартально. Но некоторые ИП зачастую платят налог с каждого поступления на счет, потому что так им проще расстаться с деньгами (постепенно, а не сразу одной суммой). Такая система вполне применима и в 2023 году.

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Осуждение затеяли наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

Коллеги считают, что раз уплата будет идти чаще одного раза в квартал, то подавать уведомления по ЕНП придется ежемесячно до 25 числа.

Но уведомление подают об исчисленных суммах налога по сроку уплаты, а не о фактически уплаченных. Срок уплаты авансов по УСН никто не менял, а значит, уведомления будут ежеквартальные – до 25.04, 25.07, 25.10.

Таблицу с новыми сроками по УСН смотрите здесь.

Так что с уведомлениями по УСН-налогу проблем не будет. А вот с уменьшением налога на уплаченные взносы пока ничего не понятно. ФНС взяла паузу. Налоговики ждут разъяснений от Минфина. Пока их нет.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
УСН
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