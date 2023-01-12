😄 Налог по УСН можно платить хоть каждый день

Осуждение затеяли наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

Коллеги считают, что раз уплата будет идти чаще одного раза в квартал, то подавать уведомления по ЕНП придется ежемесячно до 25 числа.

Но уведомление подают об исчисленных суммах налога по сроку уплаты, а не о фактически уплаченных. Срок уплаты авансов по УСН никто не менял, а значит, уведомления будут ежеквартальные – до 25.04, 25.07, 25.10.

Таблицу с новыми сроками по УСН смотрите здесь.

Так что с уведомлениями по УСН-налогу проблем не будет. А вот с уменьшением налога на уплаченные взносы пока ничего не понятно. ФНС взяла паузу. Налоговики ждут разъяснений от Минфина. Пока их нет.