🆘 Увидели эти показатели: сигнализируйте директору о финансовых проблемах

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На основе оперативной отчетности вы сможете создать показатели-маркеры → определить приемлемое соотношение между ними →проверять, как они изменяются.

Оперативную отчетность готовят до закрытия периода в бухучете.

А значит на руках нет отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и баланса. Однако даже из неполных данных оперативного учета можно получить индикаторы, которые скажут о будущих проблемах.

Еженедельно можно контролировать:

Риски кассового разрыва;

Денежный поток.

Чтобы снизить риск неплатежеспособности, нужно контролировать коэффициенты ликвидности. Когда нет данных, чтобы их рассчитать, можно отслеживать остаток денег на счетах компании. Показатель можно рассчитывать на конец дня, недели или месяца.

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Если:

отрицательные значения встречаются часто, то это сигнал об устойчивой проблеме с платежеспособностью в компании.

нескольких прогнозных периодов заметна высокая денежная позиция, рекомендуйте временно разместить свободные деньги на депозите, чтобы они не лежали, а работали.

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