Аванс за январь не должен быть меньше фактической зарплаты за первую половину месяца. Больше тоже не должен

Так считает Роструд.

А если за первую половину месяца заплатить больше, чем сотрудник заработал за отработанное время?

Так тоже нельзя, считает Роструд. Потому что увеличение размера заработной платы за первую половину месяца может повлечь неправомерный ее расчет за вторую половину месяца.

Между тем бухгалтеры задумались о начислении аванса за январь в повышенном размере. Дело в том, что на первую половину месяца приходится мало рабочих дней.

При фактическом расчете аванс января будет очень маленький, да еще с этой суммы надо удержать НДФЛ. То есть, на руки люди получат очень скромную сумму.

Обсуждение этой темы идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».