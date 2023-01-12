ВКонтакте не будет увольнять сотрудников, которые уехали за границу

Компания VK не собирается увольнять сотрудников, которые сейчас за границей, сообщают «РИА Новости».

Сотрудникам, которые уехали и имеют доступ к закрытым данным, предложат вернуться или заниматься проектами без доступа к важной информации.

«В VK речи об увольнении сотрудников не идет, поскольку на рынке и так дефицит айтишников и ни одна компания в России не пойдет на такой шаг в текущих условиях», – сообщил источник «РИА Новостей».

VK работает в гибридном формате, график и занятость сотрудников определяется индивидуально. Многие работают удаленно, некоторые должны работать только из офиса.