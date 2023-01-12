IT-компании

ВКонтакте не будет увольнять сотрудников, которые уехали за границу

VK предложит уехавшим сотрудникам с доступом к важной информации вернуться в РФ или заняться проектами, где нет закрытых данных.

Версия для печати

Компания VK не собирается увольнять сотрудников, которые сейчас за границей, сообщают «РИА Новости».

Сотрудникам, которые уехали и имеют доступ к закрытым данным, предложат вернуться или заниматься проектами без доступа к важной информации.

«В VK речи об увольнении сотрудников не идет, поскольку на рынке и так дефицит айтишников и ни одна компания в России не пойдет на такой шаг в текущих условиях», – сообщил источник «РИА Новостей».

VK работает в гибридном формате, график и занятость сотрудников определяется индивидуально. Многие работают удаленно, некоторые должны работать только из офиса.

Скидка 40% на Клерк.Премиум только на этой неделе!

Это первый раз, когда «Клерк» раздает сервис почти в два раза дешевле! Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк.Премиум. пока дешево — всего 10 800₽. Больше такой цены не будет. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
IT-компании
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Зарплата

Аванс за январь не должен быть меньше фактической зарплаты за первую половину месяца. Больше тоже не должен

Аванс – это зарплата за первую половину месяца. Ее надо считать по факту. Платить меньше, чем факт – это дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работников.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Удаленную работу хотят ограничить в НК? ФНС наконец рассказала, что делать с уведомлениями по взносам

Слуги народа опять вернулись к идеям сделать удаленку сложнее: законопроекты уже в Думе. А эпопея с ЕНП продолжается и мы собрали топ ваших комментариев по этому поводу.

«Ночной бухгалтер». Удаленную работу хотят ограничить в НК? ФНС наконец рассказала, что делать с уведомлениями по взносам

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще