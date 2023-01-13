УСН

Ювелиры, добровольно не перешедшие на ОСНО, должны до 15 апреля подать уведомление об утрате права на УСН

С 2023 года ювелирный бизнес не имеет права применять УСН и ПСН. Надо переходить на ОСНО.

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Ювелирный бизнес утрачивает право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено несоблюдение требования пп.22 п.3 ст. 346.12 НК РФ (запрет УСН для ювелиров).

Такие налогоплательщики обязаны сообщить о переходе с УСН на ОСНО в течение 15 календарных дней по истечении отчетного периода (т.е. по окончании 1-го квартала 2023 года).

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.12.2022 № 03-11-09/128422.

Таким образом, сообщить об утрате права на УСН ювелирный бизнес должен до 15.04.2023.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 09.01.2023 № СД-4-3/11@.

Ранее налоговики сообщали о необходимости сдать уведомление об отказе от УСН по форме № 26.2-3 до 15.01.2023 (отказ от УСН).

Но если не сдали форму 26.2-3, надо сдать сообщение по форме № 26.2-2 об утрате права на УСН до 15.04.2023.

У этих уведомление разный не только срок сдачи, но и «политический смысл», отмечают бухгалтеры.

Ювелиры считают, что они именно утратили право на УСН, а не добровольно отказались от упрощенки.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
УСН
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