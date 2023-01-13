НДС

Пункты временного размещения для беженцев не могут применять льготную ставку НДС 0%

С 1 июля 2022 года проживание в гостиницах облагается НДС по ставке 0%. Но для пунктов временного размещения, где проживают беженцы из Украины, ЛНР и ДНР, эта норма не работает.

Версия для печати

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.11.2022 № 03-07-11/115020.

Ставка 0% действует для гостиниц и иных средств размещения, которые являются объектами туристской индустрии.

В законе об основах туристской деятельности (от 24.11.1996 № 132-ФЗ) отдельно от гостиниц и иных средств размещения поименованы объекты, на базе которых развернуты пункты временного размещения беженцев:

  • объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
  • объекты лечебно-оздоровительного назначения;
  • объекты физкультурно-спортивного и иного назначения.

Таким образом, для проживания в этих объектах ставка НДС 0% не действует.

За проживание беженцев надо платить НДС.

Скидка 40% на Клерк.Премиум только на этой неделе!

Это первый раз, когда «Клерк» раздает сервис почти в два раза дешевле! Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк.Премиум. пока дешево — всего 10 800₽. Больше такой цены не будет. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
НДС
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Фиксированные взносы ИП за 2023 год и за 2022 год – только на ЕНП. Уведомление по ним не подавайте

Все фиксированные взносы за 2022 год зачисляются на ЕНП. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов, поэтому направлять уведомление не нужно.

Отчетность в СФР

С 9 января действуют новые бланки персучета

После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.

С 9 января действуют новые бланки персучета

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Какие события произошли 12 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

РФ банки планируют расширить приём сотрудников в 2023-м; океаны стали рекордно тёплыми в 2022-м; twitch забанил стимера-нейросеть за «разжигание ненависти»; «Реал» по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 Суперкубка Испании

Какие события произошли 12 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном
Читать еще