Пункты временного размещения для беженцев не могут применять льготную ставку НДС 0%

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.11.2022 № 03-07-11/115020.
Ставка 0% действует для гостиниц и иных средств размещения, которые являются объектами туристской индустрии.
В законе об основах туристской деятельности (от 24.11.1996 № 132-ФЗ) отдельно от гостиниц и иных средств размещения поименованы объекты, на базе которых развернуты пункты временного размещения беженцев:
- объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
- объекты лечебно-оздоровительного назначения;
- объекты физкультурно-спортивного и иного назначения.
Таким образом, для проживания в этих объектах ставка НДС 0% не действует.
За проживание беженцев надо платить НДС.