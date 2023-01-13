ЕНП (единый налоговый платеж)

Фиксированные взносы ИП за 2023 год и за 2022 год – только на ЕНП. Уведомление по ним не подавайте

Все фиксированные взносы за 2022 год зачисляются на ЕНП. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов, поэтому направлять уведомление не нужно.

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Оплата фиксированных платежей в 2023 году, в том числе за 2022 год со сроками уплаты 9 января 2023 года и 3 июля 2023 года (1% от суммы дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей), производится только на Единый налоговый платеж.

Это подтвердили налоговики в очередных разъяснениях для читатетелей их канала в Telegram.

Если уплата произведена на иной КБК, деньги все равно зачислят на Единый налоговый платеж.

Подавать уведомление по фиксированным страховым взносам ИП не нужно. Уведомление об исчисленных налогах, авансовых платежах по ним и страховых взносах (КНД 1110355) предоставляется только по авансовым платежам.

Если у ИП есть положительный остаток на ЕНП и отсутствуют задолженности по другим налогам с более ранним сроком уплаты, то средства (уплата фиксированных взносов) зачтутся в счет уплаты страховых взносов при наступлении срока их уплаты.

В ином случае сумма ЕНП может быть учтена в счет погашения ранее образовавшейся задолженности.

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